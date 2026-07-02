Зеленський обговорив із Стуббом атаку РФ та посилення ППО

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 2 июля, провел телефонный разговор с президентом Финляндии Алексом Стуббом. Стороны обсудили сегодняшнее абсолютно циничное нападение России на украинцев.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Беседа Зеленского со Стуббом

Украинский лидер поблагодарил Стубба за слова сочувствия и готовность помочь.

"Защищаться от баллистических ракет невозможно без достаточного количества соответствующих ракет для Patriot. Это наш главный приоритет сейчас. Обсудили, кто из партнеров и как именно может помочь. Будем работать над этим", — рассказал Зеленский.

Кроме того, Стубб отметил успехи украинских воинов на фронте. По словам Зеленского, все видят, как меняется ситуация в пользу Украины и как результативно действуют долгосрочные санкции. Он подчеркнул, что это правильное давление на Россию.

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"Ищем форматы для активизации дипломатии. Обменялись мнениями относительно идей, которые могут помочь, и скоординировали наши следующие шаги", — сообщил Зеленский.

Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны. Страны готовятся заключить важные соглашения уже в ближайшее время.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил, что ожидает визита в Украину спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, они должны лично увидеть ситуацию в Украине.

Кроме того, Зеленский, комментируя очередной масштабный обстрел со стороны России, подчеркнул, что Москва не прекращает атаки на гражданских лиц. По его словам, эффективно противодействовать этому можно лишь путем укрепления систем противовоздушной обороны.