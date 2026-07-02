Зеленський обговорив із Стуббом атаку РФ та посилення ППО

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 2 липня, провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Алексом Стуббом. Сторони обговорили сьогоднішню абсолютно цинічну російську атаку по українцях.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського зі Стуббом

Український лідер подякував Стуббу за слова співчуття та готовність допомагати.

"Захищатися від балістичних ракет неможливо без достатньої кількості відповідних ракет для Patriot’ів. Це наш найбільший пріоритет зараз. Обговорили, хто з партнерів і як саме може допомогти. Будемо працювати над цим", — розповів Зеленський.

Крім того, Стубб відзначив успіхи українських воїнів на фронті. За словами Зеленського, всі бачать, як змінюється ситуація на користь України та як результативно працюють далекобійні санкції. Він наголосив, що це правильний тиск на Росію.

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"Шукаємо формати для активізації дипломатії. Обмінялися думками щодо ідей, які можуть допомогти, та скоординували наші наступні кроки", — повідомив Зеленський.

Також сторони обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Країни готують укласти важливі домовленості вже найближчим часом.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив, що очікує на візит до України спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, вони повинні особисто побачити ситуацію в Україні.

Крім того, Зеленський, коментуючи черговий масштабний обстріл з боку Росії, наголосив, що Москва не припиняє атак на цивільних. За його словами, ефективно протидіяти цьому можна лише шляхом зміцнення систем протиповітряної оборони.