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Головна Новини дня Сили оборони знищили комплекс РЕБ у РФ

Сили оборони знищили комплекс РЕБ у РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 08:30
У Геленджику знищили російський комплекс РЕБ "Волна Купол Гарант"
Ураження російського комплексу РЕБ. Фото: Dnipro Osint (Гарбуз)

Сили оборони знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Уразити комплекс "Волна Купол Гарант" вдалося в Геленджику Краснодарського краю. Він перебував на території військової частини №2156.

Про це 8 серпня повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз), передає Новини.LIVE.

Сили оборони знищили російський комплекс РЕБ
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Dnipro Osint (Гарбуз)"

Що відомо про знищений комплекс

Dnipro Osint опублікував супутникові знімки за 7 серпня, на яких зафіксували наслідки ураження комплексу.

"Волна Купол Гарант" — російський комплекс РЕБ, призначений для придушення супутникового зв'язку Starlink.

За словами аналітика, комплекс створює спрямовані радіоперешкоди в бік супутника, завдяки чому той не може приймати сигнали від наземних терміналів.

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Dnipro Osint зазначив, що це вже третій випадок знищення "Волна Купол Гарант", який вдалося підтвердити за відкритими даними.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського писав про підсумки роботи безпілотної авіації на лінії фронту в липні. Через дронові удари росіяни втратили понад 30 тисяч живої сили. Деяких окупантів убили, інших — поранили.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову держави писав,про оновлену статистику втрат росіян у війні. Армія РФ уже зменшилася на 1,6 мільйона воїнів. Близько 700 тисяч окупантів загинули, інші — зазнали поранень.

окупанти втрати окупантів РЕБ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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