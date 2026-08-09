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Главная Новости дня Силы обороны уничтожили комплекс РЭБ в РФ

Силы обороны уничтожили комплекс РЭБ в РФ

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 08:30
В Геленджике уничтожили российский комплекс РЭБ "Волна Купол Гарант"
Поражение российского комплекса РЭБ. Фото: Dnipro Osint (Гарбуз)

Силы обороны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Поразить комплекс "Волна Купол Гарант" удалось в Геленджике Краснодарского края. Он находился на территории воинской части №2156.

Об этом 8 августа сообщил OSINT-аналитик Dnipro Osint (Гарбуз), передает Новини.LIVE.

Силы обороны уничтожили
Скриншот сообщения Telegram-канала "Dnipro Osint (Гарбуз)"

Что известно об уничтоженном комплексе

Dnipro Osint опубликовал спутниковые снимки от 7 августа, на которых запечатлены последствия поражения комплекса.

"Волна Купол Гарант" — российский комплекс РЭБ, предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink.

По словам аналитика, комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, благодаря чему тот не может принимать сигналы от наземных терминалов.

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Dnipro Osint отметил, что это уже третий случай уничтожения "Волна Купол Гарант", который удалось подтвердить по открытым данным.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского писал об итогах работы беспилотной авиации на линии фронта в июле. В результате ударов дронов россияне потеряли более 30 тысяч человек. Некоторых оккупантов убили, других — ранили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу государства писали об обновленной статистике потерь россиян в войне. Армия РФ уже сократилась на 1,6 миллиона военнослужащих. Около 700 тысяч оккупантов погибли, остальные — получили ранения.

оккупанты потери оккупантов РЭБ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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