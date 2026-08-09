В Геленджике уничтожили российский комплекс РЭБ "Волна Купол Гарант"

Поражение российского комплекса РЭБ. Фото: Dnipro Osint (Гарбуз)

Силы обороны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Поразить комплекс "Волна Купол Гарант" удалось в Геленджике Краснодарского края. Он находился на территории воинской части №2156.

Об этом 8 августа сообщил OSINT-аналитик Dnipro Osint (Гарбуз), передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Dnipro Osint (Гарбуз)"

Что известно об уничтоженном комплексе

Dnipro Osint опубликовал спутниковые снимки от 7 августа, на которых запечатлены последствия поражения комплекса.

"Волна Купол Гарант" — российский комплекс РЭБ, предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink.

По словам аналитика, комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, благодаря чему тот не может принимать сигналы от наземных терминалов.

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Dnipro Osint отметил, что это уже третий случай уничтожения "Волна Купол Гарант", который удалось подтвердить по открытым данным.

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