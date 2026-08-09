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Главная Новости дня Украина нанесла удар по российским системам ПВО и РЛС в Краснодарском крае и Крыму

Украина нанесла удар по российским системам ПВО и РЛС в Краснодарском крае и Крыму

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 12:37
Украина нанесла удар по российским системам ПВО и РЛС в Краснодарском крае и Крыму
Взрыв в России. Фото иллюстративное: российские СМИ

В ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российской армии на юге РФ и в оккупированном Крыму. Среди пораженных целей — позиции зенитных ракетных комплексов С-400, "Панцирь" и "Тор", а также радиолокационные станции.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Какие российские объекты были поражены

По данным военных, в районе Геленджика Краснодарского края РФ была поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф".

Также украинские военные нанесли удары по российским средствам противовоздушной обороны:

  • ЗРК "Панцирь" в Ейске Краснодарского края;
  • ЗРК "Тор" в Пудовом Ростовской области;
  • РЛС "Каста" в Лантоновом Ростовской области;
  • РЛС "Подлет" в Головатовке Ростовской области.

Кроме того, Силы обороны сообщили о поражении склада материально-технического обеспечения российского подразделения в Перекопе на временно оккупированной территории Крыма.

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Масштаб ущерба, нанесенного российским войскам, в настоящее время уточняется.

Что известно о поражённых системах

С-400 "Триумф" — российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для уничтожения воздушных целей. Его используют, в частности, для прикрытия важных военных объектов.

"Панцирь" и "Тор" относятся к средствам противовоздушной обороны ближнего действия. Они предназначены для защиты войск и объектов от самолетов, беспилотников, крылатых ракет и других воздушных целей.

Радиолокационные станции "Каста" и "Подлёт" используются российскими войсками для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Их поражение может повлиять на работу системы обнаружения воздушных угроз, однако конкретное влияние пока не уточняется.

В Силах обороны заявили, что и в дальнейшем будут проводить операции, направленные на снижение военного потенциала России.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант" в Геленджике. Комплекс, находившийся на территории воинской части № 2156, предназначен для создания радиопомех спутниковой связи Starlink. Его поражение удалось подтвердить спутниковыми снимками от 7 августа.

Также Новини.LIVE ранее сообщали, что в июле украинские беспилотники поразили более 30 тысяч российских военных. По словам президента Владимира Зеленского, речь идет о 30 272 россиянах, которые были ликвидированы или получили тяжелые ранения, а результаты ударов были четко зафиксированы на видео.

Крым Генштаб ВСУ потери оккупантов
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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