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Главная Новости дня Силы обороны нанесли удар по нефтехимическому комбинату в Тюменской области

Силы обороны нанесли удар по нефтехимическому комбинату в Тюменской области

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 18:56
Силы обороны нанесли удар по нефтехимическому комбинату в Тюменской области
Взрывы в Тюменской области. Фото: росЗМІ

10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в городе Тобольске Тюменской области России. В результате атаки подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки предприятия.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

Установка перерабатывает миллионы тонн сырья

По данным Генштаба, мощность центральной газофракционирующей установки составляет около 6,6 млн тонн сырья в год. Она является важной составляющей производственного комплекса "Тобольскнефтехима" — одного из крупнейших нефтехимических предприятий России и Европы.

На комбинате производят бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и МТБЭ — высокооктановую кислородосодержащую добавку к топливу.

Продукция используется в военной промышленности РФ

Как отметили в Генштабе, продукция предприятия имеет значение для российского военно-промышленного комплекса. В частности, её используют при производстве компонентов ракетного и авиационного топлива, композитных материалов для беспилотников, а также высокооктановых бензинов.

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Поражение комбината является частью мер Сил обороны по снижению военно-экономического потенциала России.

Ущерб пока устанавливается

В настоящее время украинские военные уточняют масштабы повреждений и ущерба, нанесенного предприятию.

В ВСУ подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут системно работать над снижением возможностей России продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске в Татарстане. После атаки на территории предприятия был зафиксирован пожар, а масштабы нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные наносили удары по другим объектам российской военной инфраструктуры. В частности, под удары попадали пункт дислокации ФСБ, мосты, ремонтные подразделения, узлы связи и объекты обеспечения оккупационных войск.

Генштаб ВСУ Силы обороны Украины удары по РФ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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