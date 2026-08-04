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Главная Новости дня ВСУ нанесли удар по пункту ФСБ, мостам и узлам связи РФ

ВСУ нанесли удар по пункту ФСБ, мостам и узлам связи РФ

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:29
ВСУ нанесли удар по пункту ФСБ, мостам и военным объектам России
Удар по РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Силы обороны Украины ночью 4 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских войск. Под удар попали пункт дислокации ФСБ, мосты, ремонтные подразделения и узлы связи противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Украинские военные атаковали логистические маршруты и объекты обеспечения оккупантов

В ночь на 4 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российских войск на временно оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, украинские военные поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ России в Щасливцево Херсонской области. Информация о потерях противника в настоящее время уточняется.

Также под удар попали объекты, которые российская армия использует для военной логистики. В частности, был поражен автомобильный мост через реку Сейм в районе Званого Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочная вблизи Светлодолинского в Запорожской области.

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Кроме того, Силы обороны нанесли удары по ремонтным подразделениям российских войск в Волчанском Запорожской области и Вольном в Донецкой области.

На территории временно оккупированного Крыма украинские военные поразили пункт связи и питания ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в Оленевке, а также башню со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке.

Кроме того, в Бахмуте Донецкой области был поражен пункт управления российских войск и узел связи противника.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать системные меры по ослаблению военного потенциала России и прекращению ее вооруженной агрессии.

ЗСУ вдарили по пункту ФСБ, мостах і вузлах зв’язку РФ - фото 1
Информация о пораженных объектах. Фото: Генштаб ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что в Генштабе ВСУ сообщили: в ночь на 3 августа украинские силы нанесли серию ударов по объектам противника в рамках мер по сокращению военно-экономического потенциала России. В частности, в районе Нового Жизни во временно оккупированном Крыму были поражены склад материально-технических ресурсов и ремонтная база артиллерийской бригады РФ.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить удары дальнего радиуса действия по российским объектам, которые обеспечивают войну и финансируют агрессию. По его словам, в ночь на 2 августа в Саратове, расположенном более чем в 600 км от фронта, были поражены Саратовский нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром "Энгельс".

Генштаб ВСУ Силы обороны Украины удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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