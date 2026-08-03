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Главная Новости дня ВСУ нанесли удары по военной инфраструктуре РФ

ВСУ нанесли удары по военной инфраструктуре РФ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 13:12
Силы обороны нанесли удар по военным объектам РФ в Крыму и России
Взрывы в РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск во временно оккупированном Крыму и на территории РФ. Среди пораженных целей — ремонтная база артиллерийской бригады, место подготовки ударных дронов и склады материально-технического обеспечения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Силы обороны нанесли удары по военным объектам РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 3 августа украинские военные нанесли серию ударов в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России.

В частности, в районе Нового Жизни во временно оккупированном Крыму были поражены склад материально-технических средств и ремонтно-восстановительная база артиллерийской бригады противника. По данным Генштаба, этот объект использовался для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических ресурсов, а также для ремонта артиллерийского вооружения и военной техники.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Навли Брянской области РФ.

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Также под удар попали склады материально-технических средств в районах Окуневки и Наумовки в оккупированном Крыму, склад горюче-смазочных материалов вблизи Октябрьского в Белгородской области РФ, а также коммуникационный узел в районе Артемовки в Крыму.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать наносить удары по военной инфраструктуре противника с целью ослабления его способности вести войну против Украины.

ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ - фото 1
Информация о пораженных целях. Фото: Генштаб ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 3 августа временно оккупированный Крым подвергся атаке беспилотников. В нескольких населенных пунктах раздавались взрывы, а в Керчи возникли пожары, в частности недалеко от Керченского моста. Из-за угрозы оккупационные власти на некоторое время приостановили движение по мосту.

Новини.LIVE писали, что в российском Белгороде после атаки беспилотников произошел пожар в технологическом университете. Российские источники утверждают, что на базе этого учебного заведения занимались разработкой систем управления беспилотниками и подготовкой специалистов в сфере БПЛА. Официальные власти РФ последствия удара не комментировали.

Генштаб ВСУ война в Украине удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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