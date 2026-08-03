Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ

ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 13:12
Сили оборони уразили військові об'єкти РФ у Криму та Росії
Вибухи в РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч проти 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму та на території РФ. Серед уражених цілей — ремонтна база артилерійської бригади, місце підготовки ударних дронів і склади матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Сили оборони завдали ударів по військових об'єктах РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 серпня українські військові здійснили серію ударів у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Зокрема, у районі Нового Життя в тимчасово окупованому Криму було уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади противника. За даними Генштабу, цей об'єкт використовувався для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних ресурсів, а також ремонту артилерійського озброєння і військової техніки.

Крім того, українські військові завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області РФ.

Читайте також:

Також під ураження потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в окупованому Криму, склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Октябрського у Бєлгородській області РФ, а також комунікаційний вузол у районі Артемівки в Криму.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника з метою послаблення його спроможностей вести війну проти України.

ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ - фото 1
Інформація про уражені цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Новини.LIVE писали, що у ніч на 3 серпня тимчасово окупований Крим опинився під атакою безпілотників. У кількох населених пунктах лунали вибухи, а в Керчі виникли пожежі, зокрема неподалік Керченського мосту. Через загрозу окупаційна влада на певний час призупиняла рух мостом.

Новини.LIVE інформували, що у російському Бєлгороді після атаки безпілотників сталася пожежа в технологічному університеті. Російські джерела стверджують, що на базі цього закладу займалися розробкою систем керування безпілотниками та підготовкою фахівців у сфері БпЛА. Офіційна влада РФ наслідки удару не коментувала.

Генштаб ЗСУ війна в Україні удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації