У Бєлгороді після атаки спалахнув університет, де розробляли дрони

Палає університет у Бєлгороді. Фото: РосЗМІ

У російському Бєлгороді після атаки безпілотників спалахнув технологічний університет. За даними російських джерел, там розробляли системи керування безпілотниками та готували фахівців у сфері БпЛА. Російська влада офіційно не повідомила про наслідки атаки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ у понеділок, 3 серпня.

У Бєлгороді палає університет, де збирали дрони

У російському Бєлгороді після нічної атаки безпілотників загорілася будівля Бєлгородського державного технологічного університету імені Володимира Шухова. У мережі оприлюднили кадри масштабної пожежі на території навчального закладу.

За інформацією університету, у БДТУ розробили автоматизовану систему керування безпілотними літальними апаратами на базі російського мікропроцесора "Міландр". У виші заявляли, що цю систему планували використовувати нібито для цивільних потреб, зокрема моніторингу ліній електропередач, теплотрас та аерофотозйомки.

Крім цього, БДТУ бере участь у державній програмі підготовки фахівців з експлуатації безпілотних авіаційних систем. Університет готує операторів БпЛА, а також спеціалістів із технічного обслуговування, навігації, систем керування та обробки даних безпілотників. Також цього літа виш оголосив набір школярів на навчальну програму з розробки дронів.

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Російська влада поки що не повідомила про наслідки атаки по університету. Водночас протягом ночі оперативний штаб Бєлгородської області РФ кілька разів попереджав про загрозу ударів безпілотників.

Новини.LIVE інформували, що 2 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України продовжують завдавати далекобійних ударів по стратегічних об'єктах РФ. За його словами, вночі були уражені Саратовський нафтопереробний завод, військовий аеродром "Енгельс", нафтобаза у Калузькій області та база запуску дронів на Брянщині.

Новини.LIVE також писали, що ЗСУ в ніч проти 2 серпня уразили низку військових і логістичних об'єктів на території Росії. За даними Генштабу ЗСУ, під удар потрапили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс", нафтобаза в Калузькій області та база запуску ударних безпілотників на Брянщині.