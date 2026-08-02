ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс" та інші об'єкти РФ

Уражений об'єкт. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 2 серпня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів на території Росії. Серед уражених цілей — Саратовський нафтопереробний завод, аеродром "Енгельс" і нафтобаза в Калузькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Сили оборони завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів, які використовуються для забезпечення російського військово-промислового комплексу та армії.

Зокрема, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. За даними Генштабу, на території підприємства зафіксовано влучання та подальшу пожежу. Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя з потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

Також українські військові уразили аеродром "Енгельс" у Саратовській області. Після влучання на території об'єкта виникла пожежа. За інформацією Генштабу, аеродром є однією з головних баз стратегічної авіації РФ, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які використовуються для ракетних ударів по Україні.

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Крім того, уражено нафтобазу "Людиновська" у Калузькій області РФ, що використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для потреб російської армії.

Також під удар потрапило місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області.

У Генштабі додали, що 1 серпня Сили оборони також завдали ударів по пунктах управління БпЛА противника в районах Ольхожемчугова Курської області, Берестка Донецької області, Січневого Дніпропетровської області та Яблукового Запорізької області.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Інформація про уражені цілі. Фото: Генштаб

Новини.LIVE інформували, що українські військові продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 1 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів, зокрема склад морських безекіпажних катерів поблизу Чорноморського.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що останнім часом Сили оборони України успішно уразили низку важливих об'єктів на території Росії. Серед них — три логістичні центри в Сарапулі, Казані та Волгограді, розташовані на відстані від приблизно 500 до майже 1300 кілометрів від українського кордону.