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Главная Новости дня ВСУ нанесли удар по Саратовскому НПЗ, "Энгельсу" и нефтебазе РФ

ВСУ нанесли удар по Саратовскому НПЗ, "Энгельсу" и нефтебазе РФ

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 12:28
ВСУ нанесли удар по Саратовскому НПЗ, аэродрому «Энгельс» и другим объектам РФ
Пораженный объект. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 2 августа нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России. Среди пораженных целей — Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром "Энгельс" и нефтебаза в Калужской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Силы обороны нанесли удары по военной инфраструктуре РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 2 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов, используемых для обеспечения российского военно-промышленного комплекса и армии.

В частности, под удар попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксировано попадание и последующий пожар. Саратовский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год.

Также украинские военные нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области. После попадания на территории объекта возник пожар. По информации Генштаба, аэродром является одной из главных баз стратегической авиации РФ, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, используемые для ракетных ударов по Украине.

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Кроме того, был поражён нефтебаза "Людиновская" в Калужской области РФ, используемая для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для нужд российской армии.

Также под удар попало место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Навли Брянской области.

В Генштабе добавили, что 1 августа Силы обороны также нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Ольхожемчугова Курской области, Берестка Донецкой области, Сичневого Днепропетровской области и Яблокового Запорожской области.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, "Енгельс" та нафтобазу РФ - фото 1
Информация о пораженных целях. Фото: Генштаб

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. В ночь на 1 августа Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов, в частности склад морских беспилотных катеров вблизи Черноморского.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в последнее время Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных объектов на территории России. Среди них — три логистических центра в Сарапуле, Казани и Волгограде, расположенные на расстоянии от примерно 500 до почти 1300 километров от украинской границы.

НПЗ Генштаб ВСУ удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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