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Главная Новости дня Дальнобойные санкции: Зеленский о нанесении удара по Саратовскому НПЗ и "Энгельсу"

Дальнобойные санкции: Зеленский о нанесении удара по Саратовскому НПЗ и "Энгельсу"

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 12:40
Зеленский заявил об ударах по Саратовскому НПЗ и аэродрому «Энгельс»
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары Сил обороны по стратегическим объектам на территории России. По его словам, украинские военные продолжают наносить удары по целям, обеспечивающим российскую агрессию.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал удары по стратегическим объектам РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" против российских объектов, которые работают на войну и финансируют агрессию.

По словам главы государства, в ночь на 2 августа в Саратове, расположенном более чем в 600 километрах от линии фронта, были поражены сразу два стратегических объекта — Саратовский нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром "Энгельс".

Кроме того, украинские военные нанесли удар по резервуарному парку нефтебазы "Людиновская" в Калужской области. Также в Брянской области было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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"Спасибо всем воинам Сил обороны Украины, которые расширяют наши дальнобойные возможности и обеспечивают точные результаты. Возвращаем войну туда, откуда она пришла", — подчеркнул президент.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России. По его словам, украинские военные потопили контейнеровоз Yanina, входящий в санкционный список, и поразили три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане.

Новини.LIVE писали, что президент отметил: украинские силы продолжают наносить удары по российской инфраструктуре, которая работает на войну. По его словам, удары на большие расстояния должны ослабить военно-экономический потенциал России и снизить ее способность вести агрессию.

Владимир Зеленский НПЗ удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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