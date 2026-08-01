Украина поразила контейнеровоз «Янина» и нанесла удары по трем НПЗ РФ

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украинские Силы обороны этой ночью нанесли удары по ряду российских военных и логистических объектов. В частности, был потоплен контейнеровоз "Yanina", входящий в санкционный список, и были нанесены удары по трем нефтеперерабатывающим заводам в Башкортостане.

О результатах операций сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украинские Силы обороны нанесли удары по логистическим и топливным объектам РФ

По его словам,украинские военные продолжают наносить удары по целям, обеспечивающим ведение войны против Украины.

"Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в Россию и отвечают на её удары, направленные против жизни. Наши цели — четко определенные объекты, обеспечивающие ведение войны", — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что этой ночью были применены дальнобойные средства поражения, в результате чего украинские военные добились результатов в Черном и Азовском морях. По словам главы государства, также был поражен подсанкционный российский контейнеровоз "Янина", который ходил под флагом РФ.

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"Также был поражен подпадающий под санкции российский контейнеровоз «Янина», который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по инфраструктуре трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Расстояние до этих объектов составляет почти 1600 километров, а сами предприятия ежегодно перерабатывают миллионы тонн нефти.

"Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", — подытожил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, недавно СБУ и Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким промышленным объектам на территории России, которые используются для обеспечения военно-промышленного комплекса. После атак на нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях вспыхнули масштабные пожары. Поражение этих объектов направлено на ослабление военно-экономического потенциала РФ.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенному более чем в 1500 километрах от украинской границы. Также под удар попал полигон "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области. По данным СБУ, такие удары снижают возможности России обеспечивать свою армию топливом и поддерживать военные операции.