Україна уразила контейнеровоз Yanina та вдарила по трьох НПЗ РФ

Термінова новина

Українські Сили оборони цієї ночі уразили низку російських військових і логістичних об’єктів. Зокрема, було потоплено підсанкційний контейнеровоз Yanina та завдано ударів по трьох нафтопереробних заводах у Башкортостані.

Про результати операцій повідомив президент України Володимир Зеленський.

Українські Сили оборони завдали ударів по логістичних і паливних об'єктах РФ

За його словами, українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, які забезпечують ведення війни проти України.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну", — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що цієї ночі було застосовано далекобійні засоби ураження, внаслідок чого українські військові досягли результатів у Чорному та Азовському морях. За словами глави держави, також було уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, який ходив під прапором РФ.

Читайте також:

"Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що підрозділи Служби безпеки України завдали ударів по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Відстань до цих об'єктів становить майже 1600 кілометрів, а самі підприємства щороку переробляють мільйони тонн нафти.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", — підсумував Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно СБУ та Сили оборони України завдали ударів по кількох промислових об'єктах на території Росії, які використовуються для забезпечення військово-промислового комплексу. Після атак на нафтопереробних заводах і підприємствах спалахнули масштабні пожежі. Ураження цих об'єктів спрямоване на послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ.

Крім того, Сили оборони України уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", що розташований більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Також під удар потрапив полігон "Приморський Посад" на тимчасово окупованій території Запорізької області. За даними СБУ, такі удари знижують можливості Росії забезпечувати свою армію паливом і підтримувати військові операції.

Новина доповнюється