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Головна Новини дня Сили оборони уразили один з великих НПЗ у РФ та полігон окупантів

Сили оборони уразили один з великих НПЗ у РФ та полігон окупантів

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 12:37
Сили оборони уразили один з великих НПЗ у РФ та полігон окупантів в Криму
Російський НПЗ після атаки дронів. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України успішно уразила важливі російські промислові об'єкти, розташовані в Пермі та на тимчасово окупованих територіях. 29 липня та в ніч на 30 липня 2026 року безпілотні апарати нанесли точні повітряні удари по важливим цілям. Така успішна робота суттєво знижує воєнно-економічний потенціал РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Масштабна пожежа на НПЗ

Українські дрони атакували інфраструктуру НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованого на відстані понад 1500 км від України.

Це важлива ціль для руйнування військової логістики окупантів, бо завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" є одним із найбільших підприємств галузі ворога з потужністю 13 мільйонів тонн сировини на рік.

"Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ", — повідомили у СБУ.

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Знищення таких великих паливних баз суттєво обмежує можливості загарбників для ведення тривалих військових операцій.

Також українські воїни уразили великий полігон "Приморський Посад" на окупованій території Запорізької області. Масштаби збитків окупантів уточнюються.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна стримко розширює можливості  далекобійних засобів. Зараз Сили оборони вже можуть уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів, а найближчим часом ця цифра ще збільшиться. 

Також ми писали, що Сили оборони уразили нафтобазу "Пріоритет" у Росії та великі склади окупантів. Під удар потрапили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в окупованому Криму.

НПЗ дрони Сили оборони України удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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