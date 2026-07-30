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Главная Новости дня Силы обороны нанесли удар по одному из крупных НПЗ в РФ и по полигону оккупантов

Силы обороны нанесли удар по одному из крупных НПЗ в РФ и по полигону оккупантов

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 12:37
Силы обороны нанесли удар по одному из крупных НПЗ в РФ и по полигону оккупантов в Крыму
Российский НПЗ после атаки дронов. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины успешно нанесла удары по важным российским промышленным объектам, расположенным в Перми и на временно оккупированных территориях. 29 июля и в ночь на 30 июля 2026 года беспилотные аппараты нанесли точные воздушные удары по важным целям. Такая успешная работа существенно снижает военно-экономический потенциал РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Масштабный пожар на НПЗ

Украинские дроны атаковали инфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины.

Это важная цель для подрыва военной логистики оккупантов, поскольку завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» является одним из крупнейших предприятий отрасли противника с мощностью 13 миллионов тонн сырья в год.

"Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазочные материалы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ", — сообщили в СБУ.

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Уничтожение таких крупных топливных баз существенно ограничивает возможности захватчиков по ведению длительных военных операций.

Также украинские военные нанесли удар по крупному полигону "Приморский Посад" на оккупированной территории Запорожской области. Масштабы ущерба оккупантов уточняются.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина стремительно расширяет возможности дальнобойных средств. Сейчас Силы обороны уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тысяч километров, а в ближайшее время эта цифра еще увеличится.

Также мы писали, что Силы обороны нанесли удар по нефтебазе «Приоритет» в России и крупным складам оккупантов. Под удар попали склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички в оккупированном Крыму.

НПЗ дроны Силы обороны Украины удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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