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Головна Новини дня СБУ та Сили оборони уразили НПЗ і заводи в Росії: де масштабні пожежі

СБУ та Сили оборони уразили НПЗ і заводи в Росії: де масштабні пожежі

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 11:48
Удар по Волгоградському НПЗ та порті Тамань: деталі спецоперації СБУ
Пожежа в Тамані внаслідок влучання. Фото: соцмережі

Служба безпеки України спільно з Силами оборони здійснили серію результативних ударів по ключових об'єктах логістики, нафтопереробки та військово-промислового комплексу Росії. Під атаку потрапили підприємства й інфраструктура в окупованому Криму, на Кубані та у Волгоградській області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

В Росії горять НПЗ та заводи після успішної дронової атаки 

Масштабна спецоперація, яка була здійснена працівниками СБУ та Сил оборони України, охопила ключові логістичні й промислові об'єкти РФ. Було підтверджено, що під вогнем опинилися Волгоградський НПЗ, інфраструктура порту Тамань та авіазавод в Євпаторії, що працювали на забезпечення російської армії.

Пожежа в Росії
Пожежа у Волгограді внаслідок влучання дрона. Фото: російські соцмережі

Серед ключових цілей опинився завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який входить до списку найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його річна потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти, а вироблена продукція включає бензин, авіаційне та дизельне пальне.

Росія удари дронів
Дим та полум'я від пожежі в Євпаторії. Фото: соцмережі

Тим часом у тимчасово окупованій Євпаторії під удар потрапили два ангари, де зберігалася авіаційна техніка, а також виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Окрім цього, зафіксовано масштабну пожежу на інфраструктурних об'єктах порту Тамань.

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Як повідомляв раніше Новини.LIVE, на тлі нещодавніх успішних ударів українських Сил оборони, які в ніч проти 29 липня уразили низку стратегічних об'єктів російських військ, зокрема Рязанський нафтопереробний завод, базу катерів Чорноморського флоту та ворожу радіолокаційну станцію, активізувалися й дипломатичні зусилля. За інформацією західних ЗМІ з посиланням на Reuters, Україна та Сполучені Штати Америки опрацювали пропозицію щодо так званого повітряного перемир'я, яку найближчим часом планують офіційно передати на розгляд російській стороні.

СБУ НПЗ обстріли Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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