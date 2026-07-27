Україна та США обговорюють ідею повітряного перемир’я, щоб запропонувати Росії

Масштабні пожежі в Росії внаслідок атаки 18 квітня. Фото: російські ЗМІ

Україна та Сполучені Штати Америки обговорили ідею повітряного перемир’я. Незабаром цю пропозицію буде передано Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про ідею повітряного перемир’я

За словами джерела, українські та американські офіційні особи обговорили пропозицію щодо припинення повітряного вогню, яка буде передана Росії в рамках нових зусиль з відновлення мирних переговорів.

Також джерело додало, що Україна раніше зверталася до диктатора РФ Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, які були відхилені.

Однак деякі чиновники вважають, що тиск на російську економіку з боку триваючих ударів українських дронів і ракет може пом’якшити позицію Путіна.

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На інформацію про нову можливу пропозицію вже відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, заявивши, що Росія вважає передчасним коментувати таку публікацію в ЗМІ.

"Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони взялися. Це лише газетні повідомлення, і нічого більше. Тому на даному етапі передчасно коментувати їх", — сказав Пєсков.

Він додав, що реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, чи відповідає вона інтересам Москви.

"Ми чули заяви про те, що можуть з’явитися деякі нові формули. Нам ще належить дізнатися про них більше. Згодом, ймовірно, будуть висунуті якісь формули чи пропозиції. Подальша доля залежатиме від того, наскільки точно вони відповідатимуть нашим інтересам", — каже прес-секретар Кремля.

Також він підтвердив, що Москва підтримує канали діалогу з американськими переговірниками.

Reuters зазначає, що, за словами російських офіційних осіб, вони сподіваються на візит американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, коли це дозволить їхній графік. Російська сторона розраховує продовжити діалог із США.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується цієї осені не до миру, а створює умови для розширення мобілізації. Зокрема, крім залучення своїх громадян, Путін має намір залучити нових солдатів із Північної Кореї.

Також ми писали, що Зеленський в одному з інтерв’ю заявив, що краще оголосити перемир’я, ніж воювати ще 10–20 років. При цьому він зазначив, що Росія досі не виявляє реального бажання зупинити свою агресію.