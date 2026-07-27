Украина и США обсуждают идею воздушного перемирия, чтобы предложить России

Масштабные пожары в России в результате атаки 18 апреля. Фото: российские СМИ

Украина и Соединенные Штаты Америки имели разговор об идее воздушного перемирия. Вскоре это предложение будет передано России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно об идее воздушного перемирия

По словам источника, украинские и американские официальные лица обсудили предложение о прекращении воздушного огня, которое будет предоставлено России в рамках новых усилий по возобновлению мирных переговоров.

Также источник добавил, что Украина ранее обращалась к диктатору РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены.

Однако некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику со стороны продолжающихся ударов украинских дронов и ракет может смягчить позицию Путина.

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На информацию о новом возможном предложении уже отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявив, что Россия считает преждевременным комментировать такую публикацию в СМИ.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взялись. Это всего лишь газетные сообщения, и ничего больше. Поэтому на данном этапе преждевременно комментировать их", — сказал Песков.

Он добавил, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам Москвы.

"Мы слышали заявления о том, что могут появиться некоторые новые формулы. Нам еще предстоит узнать о них больше. Со временем, вероятно, будут выдвинуты какие-то формулы или предложения. Дальнейшая судьба будет зависеть от того, насколько точно они будут соответствовать нашим интересам", — говорит пресс-секретарь Кремля.

Также он подтвердил, что Москва поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками.

Reuters отмечает, что по словам российских официальных лиц, они надеются на визит американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, когда это позволит их расписание. Российская сторона рассчитывает продолжить диалог с США.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится этой осенью не к миру, а создает условия для расширения мобилизации. В частности, кроме привлечения своих граждан, Путин намерен новых солдат из Северной Кореи.

Также мы писали, что Зеленский в одном из интервью заявил, что лучше объявить перемирие, чем воевать еще 10-20 лет. При этом он отметил, что Россия до сих пор не проявляет реального желания остановить свою агрессию.