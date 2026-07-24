Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости объявления прекращения огня ради сохранения жизней украинцев вместо ведения многолетних боевых действий. В настоящее время Украина демонстрирует четкое стремление к скорейшему достижению мира, а не к длительному затягиванию этого изнурительного вооруженного противостояния. Однако Российская Федерация до сих пор не проявляет никакого реального желания остановить свою агрессию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американской блогерше Лоре Лумер.

Позиция Украины относительно прекращения огня

Глава государства подчеркнул важность дипломатического пути завершения войны и спасения людей от ежедневных обстрелов оккупантов.

"Если бы мы могли остановить войну завтра и добиться прекращения огня, это было бы лучше, чем бороться еще 10 или 20 лет за победу, продолжая терять наших людей. Прекращение огня — это лучше", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Постепенные переговоры и личные встречи позволили подробно донести эту мирную стратегию до высшего политического руководства Соединенных Штатов Америки.

Отношение Трампа к войне в Украине

В последнее время президент США Дональд Трамп существенно пересмотрел свои прежние взгляды на конфликт и стал больше доверять Киеву.

"Я думаю, президент понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Он понял, что мы действительно хотим мира. Раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливать войну… Я не знаю точно, когда это произошло, возможно, в Риме. Но шаг за шагом я пытался объяснить нашу позицию, и я думаю, что он меня очень хорошо понял", — заявил украинский лидер.

Как ранее писали Новини.LIVE, американская блогерша Лора Лумер признала, что стала жертвой российской пропаганды и распространяла кремлевские нарративы об Украине. По её словам, она попала под влияние пропаганды из-за блокировки в США, после чего российский телеканал RT предоставил ей площадку для выступлений, создав иллюзию поддержки свободы слова.

Также Новини.LIVE сообщали об угрозе масштабных воздушных ударов со стороны Российской Федерации. Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил, что оккупанты подготовили ракеты и могут атаковать Украину в течение ближайших 48 часов.