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Зеленский: России нужна победа, а не перемирие

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 13:36
Зеленский предупредил: Путину нужно не мирное соглашение, а победа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к прекращению войны, а нацелена на достижение победы. В то же время глава государства подчеркнул, что перемирие возможно, хотя его соблюдение остается чрезвычайно сложной задачей. Также он предупредил о риске дальнейшей эскалации войны со стороны РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Перемирие возможно, но России нужна победа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва не демонстрирует реального стремления завершить войну, несмотря на заявления о готовности к прекращению огня. В то же время он подчеркнул, что режим перемирия возможен, однако его успех зависит от реальных действий, а не только от политических заявлений.

По словам главы государства, после многочисленных случаев нарушения режимов прекращения огня соблюдение перемирия остается чрезвычайно сложной задачей. Он также упомянул ситуацию с перемирием в Иране и отметил, что Россия выступает против такого шага.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, однако, по его словам, Россия этого не хочет.

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"Нам нужно закончить эту войну. И есть сторона — Россия, — которая этого не хочет. Они демонстрируют это лишь словами. Но перемирие — это не просто слова, это очень конкретный шаг", — сказал Зеленский, добавив, что это "историческая задача".

Президент также выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин не говорит правду, когда заявляет о готовности к прекращению огня:

"Путин лжет, когда речь заходит о вопросах, связанных с перемирием, потому что ему нужна победа".

Зеленский предупредил о риске новой эскалации

Отдельно президент выразил обеспокоенность возможным развитием событий в случае, если Кремль не достигнет поставленных целей в войне. По его мнению, в таком случае Россия может не только усилить агрессию против Украины, но и попытаться расширить географию конфликта.

"Если Владимир Путин не добьется победы, он станет очень опасным, и не только для нас. Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, Россия также может попытаться втянуть в войну еще больше стран.

В то же время Зеленский подчеркнул, что прекращение огня необходимо не только Украине, но и самой России. По его мнению, это шанс для российского общества и семей, потерявших своих близких на войне.

"Это шанс для мира, а прежде всего — для собственной нации, для всех тех семей, которые потеряли своих солдат, своих сыновей, своих дочерей. Ему (Путину, — Ред.) нужно думать обо всех этих людях, а не мне", — сказал украинский лидер.

Новини.LIVEсообщали, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас существует реальное окно возможностей для достижения справедливого мира. По его словам, Украина укрепила свои позиции на поле боя и в воздухе, тогда как Россия утратила прежнее преимущество. Глава государства подчеркнул, что это открывает новые возможности для усиления дипломатического давления на страну-агрессора.

Новини.LIVEтакже писали, что 7 июля 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным достижение мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, и Зеленский, и Путин якобы заинтересованы в заключении соглашений. В то же время Трамп выразил надежду, что прогресс в переговорах может наступить в ближайшее время.

Владимир Зеленский перемирие мирное соглашение
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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