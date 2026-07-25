Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Путин создает условия для расширения мобилизации

Зеленский: Путин создает условия для расширения мобилизации

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 21:05
Зеленский заявил, что Путин готовит новую мобилизацию и привлечение военных из КНДР
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что Россия не готовится к миру, а, напротив, создает условия для расширения мобилизации. По его словам, об этом свидетельствуют данные украинской разведки и значительные потери российской армии на фронте. Также глава государства сообщил об усилении военного сотрудничества России с Северной Кореей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в вечернем обращении в субботу, 25 июля.

Зеленский о потерях РФ и расширении мобилизации

По словам президента, украинская разведка подготовила подробные доклады о российских планах на осень. Зеленский подчеркнул, что Кремль не демонстрирует готовности к миру, а вместо этого продолжает готовиться к новому этапу мобилизации. Он также привел данные о потерях российской армии, которые, по его словам, уже превысили количество новобранцев, набранных с начала года:

"У нас есть подробные доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет — в российских планах, — так это мира. К сожалению. Пока что нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации. Цифры его потерь говорят сами за себя. За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек. В то время как потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча — убитые, почти 93 тысячи — раненые, значительное количество ранений — тяжёлые, потому что у россиян тотально плохая фронтовая медицина".

Президент отметил, что российский диктатор Путин готовится привлекать к войне новых граждан России, маскируя свои намерения другими формулировками. В то же время, по словам Зеленского, Украина вместе с международными партнерами должна усиливать давление на Россию, чтобы именно прекращение войны стало для Кремля приоритетом. Глава государства также подчеркнул, что украинские дальнобойные операции уже влияют на ситуацию внутри России, а все больше россиян начинают осознавать последствия войны.

Читайте также:

"Путин готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Важно, чтобы мы с партнерами могли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминирующими — мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши удары по инфраструктуре этому способствуют. Все больше россиян замечают путинскую войну, несут от нее потери и считают, что войну не следует затягивать. Мы видим это", — отметил украинский лидер.

Отдельно Зеленский обратил внимание на углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. По его словам, Москва хочет получить ещё 30 тысяч военных из КНДР, а также новые пусковые установки для баллистических ракет. Президент подчеркнул, что такое взаимодействие представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет.

"Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить ещё 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приёму. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение — дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать", — подытожил глава государства.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 25 июля 2026 года ВСУ нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России, а также по целям в акватории Каспийского моря. По словам Владимира Зеленского, были поражены предприятие в Кирове, НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и другие цели. В СБУ заявили об уничтожении российских систем ПВО, РЭБ, складов дронов и судов, которые могли использоваться для военных перевозок.

Новини.LIVE также сообщали, что 25 июля Зеленский рассказал о последствиях очередной атаки РФ, в ходе которой погибли шесть человек и ещё десять получили ранения. Россия за ночь выпустила по Украине две ракеты и почти 160 беспилотников, атаковав, в частности, Славянск, Сумы, Харьков, Запорожье и другие регионы.

Владимир Зеленский Россия ситуация на фронте
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации