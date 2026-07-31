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Главная Новости дня СБУ и Силы обороны нанесли удары по НПЗ и заводам в России: где пожары

СБУ и Силы обороны нанесли удары по НПЗ и заводам в России: где пожары

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 11:48
Удар по Волгоградскому НПЗ и порту Тамань: подробности спецоперации СБУ
Пожар в Тамани в результате попадания снаряда. Фото: соцсети

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны нанесла серию результативных ударов по ключевым объектам логистики, нефтепереработки и военно-промышленного комплекса России. Под удар попали предприятия и инфраструктура в оккупированном Крыму, на Кубани и в Волгоградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

В России горят НПЗ и заводы после успешной атаки дронов

Масштабная спецоперация, проведенная сотрудниками СБУ и Сил обороны Украины, охватила ключевые логистические и промышленные объекты РФ. Было подтверждено, что под обстрелом оказались Волгоградский НПЗ, инфраструктура порта Тамань и авиазавод в Евпатории, которые работали на обеспечение российской армии.

Пожежа в Росії
Пожар в Волгограде в результате попадания дрона. Фото: российские соцсети

Среди ключевых целей оказался завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который входит в список крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Его годовая мощность составляет около 15 миллионов тонн нефти, а производимая продукция включает бензин, авиационное и дизельное топливо.

Росія удари дронів
Дым и пламя от пожара в Евпатории. Фото: соцсети

Между тем во временно оккупированной Евпатории под удар попали два ангара, где хранилась авиационная техника, а также производственный цех Евпаторийского авиационного завода. Кроме того, зафиксирован масштабный пожар на инфраструктурных объектах порта Тамань.

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Как сообщал ранее Новини.LIVE, на фоне недавних успешных ударов украинских Сил обороны, которые в ночь на 29 июля поразили ряд стратегических объектов российских войск, в частности Рязанский нефтеперерабатывающий завод, базу катеров Черноморского флота и вражескую радиолокационную станцию, активизировались и дипломатические усилия. По информации западных СМИ со ссылкой на Reuters, Украина и Соединённые Штаты Америки разработали предложение о так называемом воздушном перемирии, которое в ближайшее время планируют официально передать на рассмотрение российской стороне.

СБУ НПЗ обстрелы Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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