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Главная Новости дня Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане

Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:55
ВСУ нанесли удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане: подтвержден пожар
Пожар на НПЗ. Фото иллюстративное: Exilenova+

В ночь на 10 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупационных войск. В частности, в Нижнекамске в Республике Татарстан был поражен нефтеперерабатывающий завод "Танеко".

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

Последствия ударов ВСУ

На территории предприятия после атаки зафиксирован пожар. Размер нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается.

Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане - фото 1
Силы обороны атаковали российский НПЗ. Фото: скриншот

Также украинские военные нанесли удар по ремонтному подразделению российских войск в Хрустальном в Луганской области, складу материально-технических средств в Новоселидовке и полевому артиллерийскому складу в Боевом Донецкой области. Кроме того, Силы обороны подтвердили результаты предыдущих ударов по российским объектам. После поражения НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае 8 августа была повреждена колонна первичной переработки нефти АВТ-6.

В результате удара по аэродрому "Гвардейское" в оккупированном Крыму 3 августа были уничтожены девять горизонтальных резервуаров с авиационным топливом и повреждены два ангара для авиационной техники.

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Генштаб ВСУ Россия Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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