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Головна Новини дня Сили оборони уразили НПЗ "Танеко" в Татарстані

Сили оборони уразили НПЗ "Танеко" в Татарстані

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 12:55
ЗСУ уразили НПЗ "Танеко" в Татарстані: підтверджено пожежу
Пожежа на НПЗ. Фото ілюстративне: Exilenova+

У ніч проти 10 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, у Нижньокамську в Республіці Татарстан уражено нафтопереробний завод "Танеко".

Про це повідомляє Генштаб, передає Новини.LIVE.

Наслідки ударів ЗСУ

На території підприємства після атаки зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків наразі встановлюється.

Сили оборони уразили НПЗ "Танеко" в Татарстані - фото 1
Сили оборони атакували російський НПЗ. Фото: скриншот

Також українські військові уразили ремонтний підрозділ російських військ у Хрустальному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області. Окрім цього, Сили оборони підтвердили результати попередніх ударів по російських об'єктах. Після ураження НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї 8 серпня було пошкоджено колону первинної переробки нафти АВТ-6.

Внаслідок удару по аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму 3 серпня знищено дев'ять горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено два ангари для авіаційної техніки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 липня Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах російського ВПК та військової інфраструктури. Серед уражених цілей — Рязанський НПЗ, база катерів Чорноморського флоту РФ та радіолокаційна станція.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ уразила важливі промислові об’єкти РФ у Пермі та на тимчасово окупованих територіях. Удари безпілотників відбулися 29 липня та в ніч проти 30 липня й були спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії.

Генштаб ЗСУ Росія Сили оборони України
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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