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Главная Новости дня Зеленский: освобождено 745 кв. км на Александровском направлении

Зеленский: освобождено 745 кв. км на Александровском направлении

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 16:43
ВСУ освободили 745 кв. км и 26 сел: Драпатый рассказал подробности
Срочная новость

За время наступательной операции на Александровском направлении украинские военные освободили 745 квадратных километров территории и вернули под контроль Украины 26 населенных пунктов. За этот период российские войска понесли значительные потери — по меньшей мере 9550 оккупантов погибли, еще более 6600 получили ранения.

Об этом президент Зеленский написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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