ВСУ освободили 745 кв. км и 26 сел: Драпатый рассказал подробности

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За время наступательной операции на Александровском направлении украинские военные освободили 745 квадратных километров территории и вернули под контроль Украины 26 населенных пунктов. За этот период российские войска понесли значительные потери — по меньшей мере 9550 оккупантов погибли, еще более 6600 получили ранения.

Об этом президент Зеленский написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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