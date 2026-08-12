Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ атаковали морскую базу в Новороссийске за 300 км: Зеленский

ВСУ атаковали морскую базу в Новороссийске за 300 км: Зеленский

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 11:10
Атака на Новороссийск: ВСУ нанесли удар по военно-морской базе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Ракеты «Нептун», морские дроны и беспилотные системы "Паляница" этой ночью, 12 августа, успешно нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, причалам и системам ПВО в Новороссийске. Украинские военные провели сложную операцию по уничтожению остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной в 300 километрах от фронта.

Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украина осуществила успешную атаку на российский флот в 300 км от линии фронта

Военно-морская база в Новороссийске, которая, по словам президента, остается последним главным форпостом российского Черноморского флота, подверглась комплексному удару этой ночью.

Украинские защитники успешно поразили цели, расположенные на расстоянии более 300 километров от линии фронта.

Пожежа Новоросійськ
Пожар в порту Новороссийска. Фото: соцсети

Для атаки Силы обороны использовали сразу несколько типов вооружения. В частности, по российской базе были запущены отечественные ракеты "Нептун", морские беспилотные аппараты и реактивные беспилотники "Паляница". Благодаря такой комбинации удалось добиться точных попаданий по заданным координатам. К проведению спецоперации были совместно привлечены Вооруженные силы, Служба безопасности Украины и подразделения разведки.

Читайте также:

На данный момент уже есть подтверждение о пораженных объектах на территории морского порта. Известно, что под ударом оказались позиции вражеской противовоздушной обороны, причалы и общая инфраструктура гавани.

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агресси", — говорится в сообщении президента.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, 12 августа масштабный удар беспилотников парализовал работу самого мощного российского предприятия по производству сжиженного нефтяного газа "Сибур Запсибнефтехим", расположенного в тюменском Тобольске. Поскольку этот стратегический объект производил около 40% всего сжиженного нефтяного газа в стране-агрессоре, его остановка на неопределенный срок уже привела к приостановке биржевых торгов топливом из этого региона.

В ночь на 11 августа вблизи Воронежа вспыхнули масштабные пожары, которые одновременно охватили местный нефтеперерабатывающий комплекс, теплоэлектроцентраль и крупный логистический центр компании Wildberries.

В ночь на 10 августа украинские военные провели успешную комплексную атаку по стратегическим целям на территории России. Известно о точном поражении мощного нефтеперерабатывающего предприятия "Танеко", функционирующего в татарстанском Нижнекамске.

Владимир Зеленский Черное море Россия флот
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации