Атака на Новороссийск: ВСУ нанесли удар по военно-морской базе

ВСУ атаковали морскую базу в Новороссийске за 300 км: Зеленский
Ракеты «Нептун», морские дроны и беспилотные системы "Паляница" этой ночью, 12 августа, успешно нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, причалам и системам ПВО в Новороссийске. Украинские военные провели сложную операцию по уничтожению остатков российского Черноморского флота на его главной базе, расположенной в 300 километрах от фронта.
Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Украина осуществила успешную атаку на российский флот в 300 км от линии фронта
Военно-морская база в Новороссийске, которая, по словам президента, остается последним главным форпостом российского Черноморского флота, подверглась комплексному удару этой ночью.
Украинские защитники успешно поразили цели, расположенные на расстоянии более 300 километров от линии фронта.
Для атаки Силы обороны использовали сразу несколько типов вооружения. В частности, по российской базе были запущены отечественные ракеты "Нептун", морские беспилотные аппараты и реактивные беспилотники "Паляница". Благодаря такой комбинации удалось добиться точных попаданий по заданным координатам. К проведению спецоперации были совместно привлечены Вооруженные силы, Служба безопасности Украины и подразделения разведки.
На данный момент уже есть подтверждение о пораженных объектах на территории морского порта. Известно, что под ударом оказались позиции вражеской противовоздушной обороны, причалы и общая инфраструктура гавани.
"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агресси", — говорится в сообщении президента.
Как сообщали ранее Новини.LIVE, 12 августа масштабный удар беспилотников парализовал работу самого мощного российского предприятия по производству сжиженного нефтяного газа "Сибур Запсибнефтехим", расположенного в тюменском Тобольске. Поскольку этот стратегический объект производил около 40% всего сжиженного нефтяного газа в стране-агрессоре, его остановка на неопределенный срок уже привела к приостановке биржевых торгов топливом из этого региона.
В ночь на 11 августа вблизи Воронежа вспыхнули масштабные пожары, которые одновременно охватили местный нефтеперерабатывающий комплекс, теплоэлектроцентраль и крупный логистический центр компании Wildberries.
В ночь на 10 августа украинские военные провели успешную комплексную атаку по стратегическим целям на территории России. Известно о точном поражении мощного нефтеперерабатывающего предприятия "Танеко", функционирующего в татарстанском Нижнекамске.