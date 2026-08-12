Атака на Новоросійськ: ЗСУ вдарили по військово-морській базі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Ракети "Нептун", морські дрони та безпілотні системи "Паляниця" цієї ночі, 12 серпня, успішно відпрацювали по об'єктах портової інфраструктури, причалах та системах ППО у Новоросійську. Українські військові реалізували складну операцію зі знищення залишків російського чорноморського флоту на його головній базі, розташованій за 300 кілометрів від фронту.

Інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Україна здійснила успішну атаку по російському флоту за 300 км від лінії фронту

Військово-морська база у Новоросійську, яка залишається, за словами президента, останнім головним форпостом російського чорноморського флоту, зазнала комплексного удару цієї ночі.

Українські оборонці успішно дістали цілі, розташовані на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту.

Пожежа в порту Новоросійська. Фото: соцмережі

Для атаки Сили оборони використали одразу кілька типів озброєння. Зокрема, по російській базі відпрацювали вітчизняні ракети "Нептун", морські безекіпажні апарати та реактивні безпілотники "Паляниця". Завдяки такій комбінації вдалося досягти точних влучань по визначених координатах. До проведення спецоперації були спільно залучені Збройні сили, Служба безпеки України та підрозділи розвідки.

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Наразі вже є підтвердження щодо уражених об'єктів на території морського порту. Відомо, що під ударом опинилися позиції ворожої протиповітряної оборони, причали та загальна інфраструктура гавані.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія", — йдеться у повідомленні президента.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 12 серпня масштабний удар безпілотників паралізував роботу найпотужнішого російського підприємства з випуску зрідженого нафтового газу "Сибур Запсибнафтохім", що розташоване у тюменському Тобольську. Оскільки цей стратегічний об'єкт генерував близько 40% усього ЗНГ в країні-агресорі, його зупинка на невизначений термін вже спровокувала припинення біржових торгів паливом із цього регіону.

В ніч проти 11 серпня, поблизу Воронежа, спалахнули масштабні пожежі, що одночасно охопили місцевий нафтопереробний комплекс, теплоелектроцентраль та великий логістичний центр компанії Wildberries.

У ніч проти 10 серпня українські військові здійснили успішну комплексну атаку по стратегічних цілях на території Росії. Відомо про точне ураження потужного нафтопереробного підприємства "Танеко", що функціонує в татарстанському Нижньокамську.