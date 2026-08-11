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Головна Новини дня У Росії лунали потужні вибухи: палають НПЗ, ТЕЦ та Wildberries

У Росії лунали потужні вибухи: палають НПЗ, ТЕЦ та Wildberries

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Дата публікації: 11 серпня 2026 07:47
Вибухи в Росії 11 серпня: горять НПЗ, ТЕЦ та хаб Wildberries
Пожежа на логістичному хабі Wildberries у Воронежі 11 серпня. Фото: росЗМІ

У Росії у ніч проти 11 серпня лунали потужні вибухи. Зокрема, зафіксовано масштабні пожежі на нафтопереробному заводі, теплоелектроцентралі та логістичному хабі Wildberries під Воронежем. 

Про це повідомляють OSINT-канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Росії 11 серпня

У Хабаровському краю Росії сталася масштабна пожежа на території Комсомольського НПЗ, який належить підконтрольному Кремлю нафтогазовому гіганту "Роснафта".

Пожежа на НПЗ в Росії 11 серпня
Пожежа на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Обʼєкт є критично важливим підприємством для економіки всієї східної частини країни-терористки. Його проєктна потужність переробки становить від 7 до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік

Атака на Росію 11 серпня
Пожежа на Комсомольському НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, сталася пожежа на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в Ангарську Іркутської області.

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Пожежа на ТЕЦ. Фото: t.me/exilenova_plus
Вибухи в Росії 11 серпня
Загоряння на ТЕЦ. Фото: t.me/exilenova_plus

Логістичний хаб Wildberries

Цієї ночі сталася масштабна пожежа й на логістичному хабі Wildberries під Воронежем. Йдеться про об’єкт у селі Нова Усмань. Це один із найбільших складів російського маркетплейса, площа якого становить 156 тис. м².

Пожежа під Воронежем 11 серпня
Пожежа на Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus
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Пожежа на логістичному хабі Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus

Подібні великі складські й логістичні хаби на території РФ відіграють важливу роль у постачанні товарів та логістиці.

Пожежа в Росії 11 серпня
Масштабна пожежа під Воронежем. Фото: t.me/exilenova_plus

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 10 серпня Сили оборони України завдали ударів по декількох обʼєктах росіян. Зокрема, йдеться про НПЗ "Танеко" та склади.

Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що через системні атаки на судна російського тіньового флоту перевезення нафти з РФ скоротилися приблизно на 20%

пожежа вибух Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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