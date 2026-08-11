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Главная Новости дня В России раздавались мощные взрывы: горят НПЗ, ТЭЦ и Wildberries

В России раздавались мощные взрывы: горят НПЗ, ТЭЦ и Wildberries

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 07:47
Взрывы в России 11 августа: горят НПЗ, ТЭЦ и хаб Wildberries
Пожар на логистическом хабе Wildberries в Воронеже 11 августа. Фото: российские СМИ

В России в ночь на 11 августа раздались мощные взрывы. В частности, зафиксированы масштабные пожары на нефтеперерабатывающем заводе, теплоэлектроцентрали и логистическом хабе Wildberries под Воронежем.

Об этом сообщают OSINT-каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в России 11 августа

В Хабаровском крае России произошел масштабный пожар на территории Комсомольского НПЗ, принадлежащего подконтрольному Кремлю нефтегазовому гиганту "Роснефть".

Пожежа на НПЗ в Росії 11 серпня
Пожар на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Объект является критически важным предприятием для экономики всей восточной части страны-террористки. Его проектная мощность переработки составляет от 7 до 8 миллионов тонн сырой нефти в год.

Атака на Росію 11 серпня
Пожар на Комсомольском НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, произошел пожар на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Ангарске Иркутской области.

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Логистический хаб Wildberries

Этой ночью произошёл масштабный пожар и на логистическом хабе Wildberries под Воронежем. Речь идёт об объекте в селе Новая Усмань. Это один из крупнейших складов российского маркетплейса, площадь которого составляет 156 тыс. м².

Пожежа під Воронежем 11 серпня
Пожар на Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus
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Пожар на логистическом хабе Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus

Подобные крупные складские и логистические хабы на территории РФ играют важную роль в поставках товаров и логистике.

Пожежа в Росії 11 серпня
Масштабный пожар под Воронежем. Фото: t.me/exilenova_plus

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам россиян. В частности, речь идет о НПЗ "Танеко" и складах.

Ранее пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что из-за системных атак на суда российского теневого флота перевозки нефти из РФ сократились примерно на 20%.

пожар взрыв Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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