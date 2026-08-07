Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Екатеринбурге горит гигантский склад после удара дронов

В Екатеринбурге горит гигантский склад после удара дронов

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 08:24
Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге
Пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге 7 августа. Фото: социальные сети

В России беспилотные летательные аппараты нанесли удар по логистическому центру компании Wildberries в Екатеринбурге утром 7 августа. В результате на территории комплекса была проведена эвакуация 800 сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информацию из соцсетей, где россияне массово опубликовали фото и видео взрывов.

В России под атакой оказался ещё один склад Wildberries

В российском Екатеринбурге подвергся атаке складской комплекс компании Wildberries, в результате чего из помещений пришлось экстренно эвакуировать 800 человек. По данным из местных пабликов и соцсетей, в здании проводилась полная эвакуация персонала после того, как туда попали беспилотники.

Обстріли Росії
Интенсивный пожар на складе. Фото: соцсети
Єкатеринбург склад вайлдберіз
Пожар на складе. Фото: соцсети

Атакованный объект расположен на значительном расстоянии от линии фронта — локацию и украинскую границу разделяют более 1700 километров. Дополнительных сведений о степени разрушений или наличии пострадавших в сети пока не приводится, однако свидетели отмечают полный вывод персонала с территории пострадавшего объекта.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в ночь на 6 августа беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС», который входит в число крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. После серии взрывов на территории объекта возник пожар. По имеющимся данным, с начала 2026 года это уже как минимум седьмой случай возгорания на этом предприятии.

Читайте также:

Ранее, утром 4 августа, Россия подверглась масштабной атаке беспилотников, последствия которой были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны. Повреждения получили

Еще одной целью атаки в августе стал технологический университет в Белгороде. По сообщениям российских источников, в этом учебном заведении осуществляли подготовку специалистов в сфере беспилотных систем и работали над технологиями управления БПЛА.

пожар Россия склад Wildberries
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации