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Зеленский: Украине нужно 5% ракет Patriot из США на зиму

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Дата публикации 13 августа 2026 07:39
Зеленский: Украине нужно 5 % ракет Patriot из США, чтобы пережить зиму
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от Соединенных Штатов Америки хотя бы 5 % их запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить зиму. По его словам, 10 % необходимо для полного нейтрализации российского баллистического террора.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, передает Новини.LIVE.

Потребность Украины в ракетах для Patriot

Зеленский отметил, что ежедневно проводит много телефонных переговоров и заключает непрозрачные договоренности с союзниками относительно ракет для ПВО.

По словам главы государства, сейчас в распоряжении Сил обороны остался лишь 1% от необходимого количества перехватчиков. По сравнению с 2025 годом количество ракет сократилось в два с половиной раза, тогда как Россия ежемесячно запускает вдвое больше баллистических ракет, чем раньше.

"В этом году у нас в два с половиной раза меньше ракет-перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем раньше", — говорит Зеленский.

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По оценкам ООН, июль стал самым смертоносным месяцем для украинцев с апреля 2022 года.

"Каждую ночь происходят атаки, и четыре-пять раз в месяц у нас происходят массированные атаки... ужасные ночи. Очень героические, очень стойкие люди. Но они устали", — подчеркнул глава государства.

Издание пишет, что в мире наблюдается дефицит ракет из-за войны США с Ираном, но острее всего его ощущает Украина.

Ситуация с поставками осложняется противоречивыми сигналами из Вашингтона. Хотя президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о готовности предоставить Украине лицензию на самостоятельное производство ракет Patriot, позже он выразил сомнения по поводу этой инициативы.

"Я надеюсь, что получу это. У меня сейчас нет 5%, и у меня нет такого восприятия. И это для меня большой вызов, один из самых больших, с которыми я сталкивался с самого начала этой войны", — говорит Зеленский.

Он также рассказал, что неоднократно обращался в Белый дом с просьбой усилить поддержку Украины системами Patriot. В то же время президент не стал раскрывать детали своих последних переговоров с представителями администрации Трампа.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время Украинского молодежного форума, Россия в конечном итоге будет вынуждена прекратить войну. По его словам, у Украины и международных партнеров есть общий план.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс попросил президента Зеленского воздержаться от ударов по нефтяным танкерам России в Чёрном море. В Вашингтоне опасаются, что такие атаки могут повлиять на стабильность мирового энергетического рынка и нанести ущерб американским компаниям.

Владимир Зеленский ПВО Patriot
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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