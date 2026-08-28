Европа испытывает дефицит в ракетах Patriot

ПВО Patriot. Фото: Reuters

Армия США в Европе испытывает критическую нехватку современных противоракетных комплексов, в частности ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot. Это в свою очередь, вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о дефиците ракет Patriot в Европе

Представитель Минобороны США сказал изданию, что наиболее тревожный дефицит качается ракет-перехватчиков к ПВО Patriot, которые способны сбивать российскую баллистику.

В свою очередь представитель НАТО тоже подтвердил, что у американских и натовских сил в Европе низкий уровень низкий уровень запаса этих ракет.

По словам представителя Пентагона, в случае если Россия нанесет удары баллистикой, например, по военному штабу или электростанции, тогда НАТО может оказаться в положении аналогичному тому, в котором оказалась испытывающая нехватку средств защиты Украина.

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Один из собеседников говорит, что у американских военных в Европе недостаточно ракет, чтобы остановить возможную продолжительную ракетную атаку. Их возможности по защите "очень ограничены" даже в случае единичного ракетного удара или российской ракеты, которая случайно вдруг отклонится от курса.

Эти последствия возникли после того, президент США Дональд Трамп решил начать войну против Ирана, которой сегодня, 28 августа, уже ровно шесть месяцев.

После начала конфликта запасы американских ракет в Европе были переброшены на Ближний Восток, где США и их союзники в Персидском заливе запустили значительное количество перехватчиков, включая ракеты Patriot, чтобы сбить иранские дроны и ракеты.

Европейские и натовские чиновники говорят, что Россия может оказаться в состоянии атаковать страны Альянса к 2030 году. Прогнозируется, что к тому времени запасы ракет Patriot восстановятся. В то же время, война России против Украины может помешать ей осуществить ракетный удар по Европе, поскольку для Москвы будет сложно вести воздушную войну на два фронта.

В то же время полковник армии США Мартин О'Доннелл заявил, что утверждения о том, что количество ракет Patriot в Европе превышает критическую отметку — "просто не соответствует действительности".

По его словам, НАТО способно "отражать удары" и располагает достаточным количеством зенитных боеприпасов как для самообороны, так и для передаче их Украине.

Спикер Пентагона Шон Парнелл тоже заявил в четверг, что утверждения о нехватке боеприпасов в США "являются ложными".

"У нас есть все необходимое для нанесения удара в то время и в том месте, которые выберет президент. В рамках нескольких боевых командований мы уже успешно провели операции, сохраняя при этом большой и готовый к применению арсенал для защиты нашего народа и наших интересов", — сказал Парнелл.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украине нужно получить от США хотя бы 5% их запасов ракет-перехватчиков для Patriot, чтобы пережить зиму. Причем в случае 10% Украина сможет полность отбить ракетные атаки России.

Также мы писали, что на днях Украина получила небольшую партию ракет для ПВО Patriot и ракет AIM.