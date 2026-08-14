У Польщі назвали "божевіллям" критику передачі ракет Patriot Україні

Зенітний ракетний комплекс Patriot. Фото: Reuters

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик різко відреагував на критику колишнього глави відомства Маріуша Блащака щодо можливої передачі Україні ракет для систем Patriot. Він заявив, що передача двох-трьох ракет не послабить польську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

У Польщі відповіли на критику передачі ракет Україні

Цезарій Томчик заявив, що аргументи про нібито ослаблення польської ППО через передачу Україні кількох ракет є безпідставними.

"Якщо ми справді вважаємо, що Польща якимось чином втратить свої можливості, передавши дві чи три ракети на користь української системи, то це означає, що лише божевільний вигадує такі аргументи", — сказав заступник міністра.

За його словами, багато повітряних загроз, які згодом можуть досягати Польщі, спочатку перебувають над територією України. Тому їхнє знищення українською ППО також сприяє безпеці Польщі.

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У Варшаві поки не ухвалили рішення

Томчик наголосив, що остаточного рішення про передачу додаткових ракет Україні наразі немає.

Водночас він звернув увагу на масштаби допомоги інших союзників Києву.

"Жодного рішення прийнято не було і що такі країни, як, наприклад, часто згадувані Німеччина, сьогодні передають Україні в рази більше обладнання, ніж це робить Польща", — зазначив польський посадовець.

Напередодні заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що рішення щодо можливої передачі Україні ракет для Patriot можуть ухвалити найближчими днями.

Новини.LIVE повідомляли, що Польща найближчими днями може передати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Варшава розглядає такий крок з огляду на власну безпеку, а рішення можуть ухвалити найближчими днями.

Новини.LIVE також писали, що Україна запропонувала Польщі обміняти безпілотники на винищувачі МіГ-29. Українська сторона вже передала Варшаві конкретну пропозицію, яку зараз аналізує польське Міністерство національної оборони.