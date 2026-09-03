Ракеты Patriot для Украины: США обсуждают лицензию на производство

Американский лидер Дональд Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о возможной передаче Киеву лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что этот вопрос уже обсуждается, однако запуск производства в Украине может занять несколько лет. Также известно, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность использования Соединенными Штатами украинских технологий в сфере беспилотных систем.

Об этом он сказал в эфире радиошоу Брайана Килмида, передает Новини.LIVE.

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Рубио рассказал о переговорах по поводу Patriot

В эфире радиошоу Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Госсекретарь США отметил, что этот вопрос пока находится на стадии переговоров. В то же время он подчеркнул, что даже в случае принятия соответствующего решения Украина не сможет быстро перейти к масштабному производству.

Марко Рубио сказал, что для налаживания выпуска такого сложного вооружения потребуется значительное время. В частности, речь идет о создании необходимых производственных мощностей, что может занять годы.

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В то же время, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно ракет Patriot перед зимой, госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что спрос на такие перехватчики значительно вырос во всем мире.

Американский политик подтвердил — потребность в этих ракетах есть не только у Украины. На них также есть спрос в других странах, в частности на Ближнем Востоке.

В то же время США должны учитывать собственные потребности и обеспечивать достаточный уровень запасов для своей обороны. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать Украине в пределах доступных Соединенным Штатам возможностей и ресурсов.

Кроме того, в ходе эфира государственный секретарь США также подтвердил, что Соединённые Штаты и Украина ведут переговоры о возможном использовании американской стороной украинских технологий в сфере беспилотников.

Новини.LIVE сообщали, что американские войска в Европе испытывают существенный дефицит современных средств противоракетной обороны, в частности перехватчиков для комплексов Patriot. Такая ситуация усиливает обеспокоенность по поводу способности стран НАТО противостоять возможной российской агрессии.

Недавно стало известно, что Украина получила ограниченное количество ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также боеприпасы AIM. Однако украинский лидер Владимир Зеленский не уточнил количество ракет и страну-поставщика.