Рубио дал оценку ударам ВСУ по РФ и объявил о новых переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Вашингтон может предпринять новую попытку возобновить переговоры между Украиной и Россией. По его словам, США готовы поддержать любую возможность для продвижения мирных переговоров. В то же время Рубио отметил, что удары Украины по территории РФ с большого расстояния могли изменить динамику войны.

Об этом сообщает Новинии.LIVE со ссылкой на слова Рубио в интервью Fox News.

Рубио о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты могут предпринять новую попытку возобновить переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в прекращении войны. Он также отметил, что администрация США уделила большое внимание этому вопросу в течение первого года своей работы, однако переговорный процесс "зашел в тупик".

Комментируя роль Соединенных Штатов в возможном завершении войны, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет искать возможности для продвижения дипломатического урегулирования.

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"Соединенные Штаты могут сыграть свою роль в прекращении этой войны. Мы и впредь будем изучать такие возможности", — сказал Рубио.

В то же время он заявил, что именно Дональд Трамп, по его мнению, является единственным мировым лидером, способным усадить Украину и Россию за стол переговоров для обсуждения завершения войны.

Отдельно госсекретарь обратил внимание на изменения, которые, по его словам, произошли на фронте за последние месяцы. Он отметил, что Украина теперь способна наносить дальнобойные удары вглубь территории России, из-за чего война все сильнее ощущается и для российского населения.

По словам Рубио, именно новая динамика боевых действий может повлиять на перспективы дипломатического урегулирования. В Вашингтоне хотят выяснить, открыла ли она путь к возможному переговорному процессу.

"Мы хотим выяснить, открыла ли эта новая динамика путь к определенному переговорному урегулированию", — отметил он.

Кроме того, госсекретарь сообщил, что в ближайшие недели США могут предпринять новые дипломатические шаги для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В то же время он признал, что обе стороны придерживаются собственных жестких принципиальных позиций, которые затрудняют достижение договоренностей.

"Мы понимаем, что у обеих сторон есть достаточно жесткие красные линии. Пока нам не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь договоренностей не получится", — сказал Рубио.

Также госсекретарь США сообщил, что президент Дональд Трамп поручил своей команде использовать любую возможность для продвижения мирных переговоров и всегда отдавать предпочтение дипломатии перед войной:

"Президент сказал своей команде: если вы увидите возможность стать той силой, которая придаст мирным переговорам новый импульс, сделайте это. Он всегда отдает предпочтение дипломатии, а не войне, и миру, а не боевым действиям".

Новини.LIVE сообщали, что 31 июля 2026 года президент США Дональд Трамп анонсировал первый визит своих специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину. По его словам, они прибудут уже в ближайшие дни. Трамп также подчеркнул, что главной целью Вашингтона является прекращение войны между Украиной и Россией.

Новини.LIVE также писали, что 29 июля Трамп заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла успешно. По словам американского лидера, он стремится к скорейшему завершению войны в Украине, однако не может назвать конкретные сроки. Трамп также подчеркнул, что поддерживает контакты как с Зеленским, так и с российским диктатором Путиным.