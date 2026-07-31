Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Украину в ближайшие дни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре его спецпосланики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые приедут в Украину. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет прекращение войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Financial Times.

Что сказал Трамп о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину

В ходе беседы Трамп рассказал, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины. По его словам, Уиткофф и Кушнер приедут в Украину уже в ближайшие дни.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы война в Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракеты. Мы ищем мира", — сказал президент США.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Дональд Трамп заявил, что пока не уверен, передадут ли в итоге США Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он говорит, что в этом вопросе нужно быть осторожнее.

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Также мы писали, что по данным некоторых СМИ, визит Уиткоффа и Кушнера будет не в ближайшие дни. Источники говорят, что, вероятно, визит будет во второй половине августа во время мероприятий к 35-летию независимости Украины.