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Главная Новости дня Трамп не уверен, передадут ли США Украине лицензию на Patriot

Трамп не уверен, передадут ли США Украине лицензию на Patriot

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 04:00
Трамп заявил, что не уверен в передаче лицензии на Patriot Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не решил, позволит ли Украине производить зенитные ракеты-перехватчики Patriot. По его словам, к этому вопросу нужно относиться осторожнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Financial Times.

Что сказал Трамп о лицензиях на Patriot для Украины

Во время беседы он сказал, что "не уверен" в вопросе о том, представит ли Вашингтон Украине лицензию на производство Patriot, добавив, что "мы этим занимаемся".

"Это очень необыкновенное оружие, и... Нужно быть немного осторожнее с тем, кому мы лицензируем. Мы на самом деле не лицензируем оборудование", — сказал Трамп.

Комментарии Трампа прозвучали всего спустя пару дней после того, как он в встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский глава государства оценил тогда эту встречу как "хорошую" и сказал, что лидеры обсуждали "производство перехватчиков Patriot и несколько других целей.

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Также Зеленский после встречи рассказал, что Трамп "согласился, что предоставим нам лицензии". Кроме того, он добавил, что встречался с производителями систем Patriot.

"У меня была встреча с представителями производства... Я надеюсь, что мы будем заниматься совместным производством. Это очень важно", — сказал президент Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что в случае передачи лицензии боеприпасов Patriot не будет. По его словам, реальные результаты можно ожидать лишь через несколько лет.

Также мы писали, что Зеленский недавно сказал о том, что Украина станет одним из лидеров в создании европейской противоракетной системы.

Дональд Трамп война в Украине Patriot
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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