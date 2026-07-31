Трамп заявив, що не впевнений у передачі ліцензії на Patriot Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти зенітні ракети-перехоплювачі Patriot. За його словами, до цього питання слід ставитися обережніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для Financial Times.

Що сказав Трамп про ліцензії на Patriot для України

Під час бесіди він сказав, що «не впевнений» у питанні, чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво Patriot, додавши, що «ми цим займаємося».

"Це дуже незвичайна зброя, і... Потрібно бути трохи обережнішими з тим, кому ми надаємо ліцензію. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", — сказав Трамп.

Коментарі Трампа пролунали лише через кілька днів після того, як він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Український глава держави тоді оцінив цю зустріч як «хорошу» і сказав, що лідери обговорювали «виробництво перехоплювачів Patriot та кілька інших питань».

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Також Зеленський після зустрічі розповів, що Трамп «погодився надати нам ліцензії». Крім того, він додав, що зустрічався з виробниками систем Patriot.

"У мене була зустріч із представниками виробництва... Я сподіваюся, що ми займатимемося спільним виробництвом. Це дуже важливо", — сказав президент України.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що в разі передачі ліцензії боєприпасів Patriot не буде. За його словами, реальних результатів можна очікувати лише через кілька років.

Також ми писали, що Зеленський нещодавно заявив, що Україна стане одним із лідерів у створенні європейської протиракетної системи.