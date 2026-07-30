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Главная Новости дня Уиткофф и Кушнер приедут в Киев: когда запланирован визит

Уиткофф и Кушнер приедут в Киев: когда запланирован визит

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 20:53
Визит Кушнера и Уиткоффа в Киев — когда они прибудут в Украину
Стив Виткофф (справа). Фото: Getty Images

Спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит в Киев. Вероятно, чиновники прибудут в Украину во второй половине августа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Свобода".

Визит Кушнера и Уиткоффа в Киев

Как сообщил корреспондент Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита, Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посетят Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине Независимости Украины.

Отметим, что первый визит спецпосланцев президента США в Киев был согласован на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа во вторник.

Как писали Новини.LIVE, 28 июля Зеленский прибыл в Белый дом. Он провел переговоры с Дональдом Трампом в закрытом формате.

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В то же время Financial Times сообщала, что встреча Зеленского и Трампа может открыть путь к новой военной поддержке Украины. В последнее время в Вашингтоне появились сигналы об изменении отношения к Украине.

Киев визит Стив Виткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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