Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев в ближайшее время

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время прибыть в Киев. По словам американской политической активистки Лоры Лумер, эта возможность обсуждалась во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предположительно, визит может состояться в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост американской блогерши Лоры Лумер в соцсети X во вторник, 28 июля.

Уиткофф и Кушнер в ближайшее время могут приехать в Украину

По словам Лоры Лумер, которая ссылается на источник в Белом доме, во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского был согласован возможный визит в Киев спецпосланца президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Если поездка состоится, это станет их первым визитом в украинскую столицу.

По ее информации, точные дата и время визита пока еще не определены. В то же время, по словам активистки, стороны рассчитывают организовать поездку в течение ближайших двух недель в рамках дипломатических усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Лора Лумер также отметила, что сама ранее призывала представителей администрации США посетить Украину после их контактов с Москвой. По ее словам, об этом она говорила во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей, а также в своих интервью в Украине.

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"Источник в Белом доме сообщил мне, что во время сегодняшней встречи президента Трампа с президентом Украины Зеленским было решено, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые в истории посетят Киев (Украина) в духе дипломатии и с целью прекращения российско-украинской войны.

Дата и время визита будут определены в ближайшее время, и планируется, что они прибудут в Киев в течение ближайших двух недель. Это было моим предложением Белому дому в начале этой недели, когда я встречалась с президентом Зеленским и послом Сергеем Кислицей в Президентском дворце в Украине.

Во время всех моих интервью здесь, в Украине, на протяжении последней недели я также призывала Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев на встречи и категорически заявила, что они провели достаточно встреч в Москве и должны приехать в Украину. Особенно сейчас, когда Россия поставляет Ирану оружие и спутниковые снимки для убийства американских солдат", — написала Лумер.

Скриншот сообщения Лумер/X

Новини.LIVE сообщали, что 28 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, укрепление сотрудничества в области обороны и дальнейшие дипломатические шаги. Также Зеленский поблагодарил США за поддержку и выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма.

Новини.LIVE также сообщали, что 22 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили активизацию дипломатических усилий для достижения справедливого мира и договорились о дальнейшем взаимодействии команд.