У Лоры Лумер украинские корни — дедушка и бабушка эмигрировали из Киева

Лора Лумер. Фото: кадр из видео

Известная в США блогерша и активистка движения MAGA Лора Лумер имеет украинско-еврейские корни. Ее прабабушка и прадедушка по отцовской линии эмигрировали из Киева в Америку.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

Украинские корни Лоры Лумер

Ранее Лумер располагала лишь минимальной информацией о предках по отцовской линии. По ее словам, она знала только то, что бабушка и дедушка ее отца — Пинкус и Энни — в свое время уехали в Соединенные Штаты из Киева.

Сам факт связи с Украиной ограничивался несколькими сохранившимися фотографиями, ведь родственников блогерша не успела найти.

Однако во время интервью Маричка Падалко вручила ей фотокопии архивных выписок, которые разыскали сотрудники Национального архива. Согласно документам, прадед активистки, Пинкус Лумер, родился 10 февраля 1895 года в Виннице в семье мещан, и лишь позже его семья переехала в столицу.

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Найденные документы потрясли и тронули блогершу. Она отметила, что это стало возможным только благодаря ее готовности к диалогу и пересмотру собственных взглядов. По словам Лумер, теперь она четко осознает, что ее родовые корни уходят именно в Украину.

"Все это стало для меня полной неожиданностью. Я никогда не видела этих документов. Но удивительно и другое: я никогда бы не узнала всего этого, если бы не изменила своего мнения, если бы не открылась для правды. Теперь я знаю, что мои корни здесь, в Украине", — сказала Лумер.

Как писали Новини.LIVE, несколько дней назад Лора Лумер приехала в Украину. Во время визита она заявила, что ошибалась в своих предыдущих высказываниях об Украине и находилась под влиянием российской пропаганды.

Также блогер рассказала, что ночью 25 июля она проснулась от сигналов воздушной тревоги. Лумер отметила, что не представляет, как люди в Украине выдерживают это.