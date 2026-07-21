Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Офисе Президента отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

В Офисе Президента отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 18:53
Лора Лумер в Украине — в ОП отреагировали на её визит
Лора Лумер. Фото: Reuters

В Офисе президента Украины заявили, что визит американской журналистки и политического обозревателя Лоры Лумер в Украину важен для формирования объективного представления о ситуации в стране. Там подчеркнули, что личный опыт помогает лучше понять последствия российской агрессии.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает Новини.LIVE.

В ОП подчеркнули важность личного опыта

В Офисе президента отметили, что пребывание Лоры Лумер в Украине позволяет ей самостоятельно увидеть события, происходящие на фоне полномасштабной войны.

"Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит собственными глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать обоснованную точку зрения, чем личный опыт, который дает возможность не поддаваться российской пропаганде", — говорится в сообщении.

Украина продолжает работать с международной аудиторией

В Офисе президента подчеркнули, что непосредственное знакомство иностранных представителей с последствиями войны имеет важное значение для распространения достоверной информации о российской агрессии против Украины.

Читайте также:

Там также отметили, что такие визиты помогают международным гостям составить собственное представление о ситуации и увидеть реальные последствия боевых действий.

В Офісі Президента відреагували на приїзд Лори Лумер до України - фото 1
Заявление Офиса президента. Скриншот: Офис президента/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что американская блогерша Лора Лумер, которую называют близкой к окружению президента США Дональда Трампа, посетила Украину. Во время поездки она заявила, что ранее имела ложные представления о ситуации в стране из-за влияния российской пропаганды и хочет самостоятельно ознакомиться с реальностью.

Новини.LIVE также сообщали, что американская блогерша Лаура Лумер заявила, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды и распространяла кремлевские тезисы об Украине. Об этом она рассказала в видеоблоге, опубликованном 17 июня.

Офис президента США война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации