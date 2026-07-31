Трамп заявив, що Віткофф і Кушнер приїдуть до України найближчими днями

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром його спеціальні посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше відвідають Україну. Він наголосив, що Вашингтон прагне припинення війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для Financial Times.

Що сказав Трамп про візит Віткоффа та Кушнера до України

Під час бесіди Трамп розповів, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії проти України. За його словами, Віткофф і Кушнер приїдуть до України вже найближчими днями.

"Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна в Україні з Росією закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми шукаємо миру", — сказав президент США.

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Дональд Трамп заявив, що поки що не впевнений, чи передадуть США Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Він каже, що в цьому питанні потрібно бути обережнішими.

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Також ми писали, що, за даними деяких ЗМІ, візит Віткоффа та Кушнера відбудеться не найближчими днями. Джерела кажуть, що, ймовірно, візит відбудеться у другій половині серпня під час заходів з нагоди 35-річчя незалежності України.