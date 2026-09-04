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Главная Новости дня Трамп: Уиткофф и Кушнер отправляются в Москву и Киев, чтобы положить конец войне

Трамп: Уиткофф и Кушнер отправляются в Москву и Киев, чтобы положить конец войне

Ua ru
4 сентября 2026 23:57
Трамп заявил, что Виткофф и Кушнер отправляются в Москву и Киев с предложением о прекращении войны
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальные представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву и Киев. Цель визита — представить предложение по прекращению войны. Кроме того, Трамп считает, что войне мешает завершиться вражда между лидерами России и Украины, а также уверен, что диктатор РФ Владимир Путин не собирается нападать на НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Что сказал Трамп о визите Уиткоффа и Кушнера

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что Уиткофф и Кушнер в эти выходные будут в Москве и Киеве. Уже вечером Трамп подтвердил запланированный визит, в связи с чем президента спросили, привезут ли его представители новое предложение.

Глава Белого дома, в свою очередь, ответил, что речь идет о конкретном предложении, направленном на завершение российско-украинской войны. Его содержание он не раскрыл, но в очередной раз подчеркнул, что уже завершил 8 войн и не получил за это Нобелевской премии.

"Они везут с собой предложение о прекращении войны, ведь я уже прекратил восемь войн. Я завершил восемь войн, и ни слова благодарности. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет... Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — двух замечательных переговорщиков. Они отлично справились со своей задачей. Мы отправили их туда, чтобы выяснить, сможем ли мы чего-то добиться. И, возможно, у нас есть неплохие шансы на успех", — сказал Трамп.

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Также президент США заявил, что, по его мнению, главным препятствием для завершения войны является личная вражда между президентом Украины и российским диктатором.

"Президент Зеленский и президент Путин — они по-настоящему ненавидят друг друга. Между ними серьезная ненависть, и это им мешает", — заявил американский лидер.

Он добавил, что за прошедшую неделю в войне якобы погибло 32 тысячи человек, однако не уточнил источник этой цифры.

Также Трамп вновь опроверг, что Россия собирается атаковать территорию НАТО. В частности, его спросили, можно ли считать обнаружение беспилотника в немецком аэропорту атакой на территорию Альянса, на что Трамп ответил, что хорошо знает Путина, общается с ним, и поэтому не считает, что диктатор РФ планирует нападать на страны НАТО.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский также сегодня заявил, что Уиткофф и Кушнер планируют визит. В частности, сначала они посетят Москву, а в воскресенье будут в Киеве. Он сообщил, что Украина на это время обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы американская делегация могла безопасно прибыть в Москву. В частности, воздушных ударов не будет.

Как сообщали Новини.LIVE, Трамп недавно заявил, что намерен получить от Европы компенсацию за помощь США, оказанную администрацией бывшего президента Джо Байдена. По его словам, Украине и НАТО было передано много боеприпасов, и это было сделано бесплатно.

Также мы писали, что, по словам российской стороны, встреча Зеленского, Путина и Трампа возможна, но только для фиксации договоренностей.

Дональд Трамп война в Украине Россия мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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