Трамп заявил, что потребует от Европы денег за помощь Украине, которую дал Байден

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться от стран Европы компенсации за помощь Соединенных Штатов Украине, которую оказал Вашингтон при администрации бывшего лидера Джо Байдена. Он вновь обвинил экс-президента в том, что много боеприпасов Украине и НАТО передали бесплатно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

Реклама

Что сказал Трамп о требовании по компенсациям

В своем посте лидер США раскритиковал тех, кто пишет об истощении американских боеприпасов из-за войны на Ближнем Востоке, назвав этих людей "предательскими мразями".

По утверждению Трампа, США имеют "практически неограниченное количество боеприпасов среднего и высокого качества", и намного больше, чем когда-нибудь могло бы понадобиться для какой-либо войны.

"Мы накапливаем запасы и готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы забираем их себе, США, а не продаем другим, но продажи союзникам скоро возобновятся", — заявил Трамп.

Читайте также:

В то же время он раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена, которая, передала Украине "намного больше боеприпасов, чем США использовали в Иране".

"Украине и НАТО были бесплатно переданы сотни миллиардов долларов, за которые Европа бы заплатила — если бы их только попросили, но мы будем просить эти деньги, хотя и с некоторым опозданием", — резюмировал Трамп.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях Трамп заявил, что одним из препятствий для завершения войны в Украине является ненависть между лидерами Украины и России. При этом он подчеркнул, что обе стороны должны "остановить эту глупую войну".

Также мы писали, что Трамп пообещал опубликовать видео с мобилизацией в Украине.