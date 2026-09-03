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Главная Новости дня Трамп пообещал обнародовать видео о "бусификации" в Украине

Трамп пообещал обнародовать видео о "бусификации" в Украине

Ua ru
3 сентября 2026 08:50
Трамп пообещал обнародовать видео о силовой мобилизации в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о силовой мобилизации в Украине. Во время беседы с американским лидером журналист упомянул записи, на которых мужчин силой забирают с улиц, а их родственники пытаются этому помешать. Трамп пообещал обнародовать такие видео.

Об этом со ссылкой на заявление американского лидера во время общения с прессой в Белом доме сообщает Новини.LIVE.

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Заявление Трампа о силовой мобилизации в Украине

Президент США заявил, что знает о таких видео, много о них слышал и готов их опубликовать. О каких именно записях идет речь — он не уточнил.

Также американский лидер в очередной раз заявил, что война не должна была начаться, и связал ее с результатами американских выборов 2020 года, когда победил Джо Байден.

"Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал. Послушайте, это война, которой никогда не должно было быть", — подчеркнул политик.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп назвал препятствие, которое не позволяет завершить войну в Украине. Речь идет о вражде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что США работают над достижением мира, и напомнил, что уже остановил восемь войн.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США писал о заключении нефтяного соглашения с Венесуэлой. Вашингтон без затрат для налогоплательщиков получил контрольный пакет акций на 65 миллиардов баррелей. Это более чем в два раза увеличит американские запасы "черного золота".

США Дональд Трамп мобилизация война в Украине ТЦК и СП бусификация
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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