Трамп пообіцяв оприлюднити відео про силову мобілізацію в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент США Дональд Трамп заявив, що знає про силову мобілізацію в Україні. Під час спілкування американським лідером журналіст згадав записи, на яких чоловіків силоміць забирають із вулиць, а їхні родичі намагаються цьому перешкодити. Трамп пообіцяв оприлюднити такі відео.

Про це з посиланням на заяву американського лідера під час спілкування із пресою в Білому домі передає Новини.LIVE.

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Заява Трампа щодо силової мобілізацїі в Україні

Президент США заявив, що знає про такі відео, багато про них чув і готовий їх опублікувати. Про які саме записи йдеться — він не уточнив.

Також американський лідер укотре заявив, що війна не мала розпочатися, та пов'язав її з результатами американських виборів 2020 року, коли переміг Джо Байден.

"Я знаю про ці відео. Я дуже багато про них чув. Дивіться, це війна, якої ніколи не мало бути", — наголосив політик.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Білий Дім повідомляв, що Трамп назвав перешкоду, яка не дозволяє завершити війну в Україні. Йдеться про ворожнечу між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер зазначив, що Штати працюють над досягнення миру, та нагадав, що вже зупинив вісім воєн.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента США писав про укладення нафтової угоди з Венесуелою. Вашингтон без витрат для платників податків отримав контрольний пакет акцій над 65 мільярдами барелів. Це в понад два рази збільшить американські запаси "чорного золота".