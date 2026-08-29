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Головна Новини дня Трамп заявив про укладення нафтової угоди з Венесуелою

Трамп заявив про укладення нафтової угоди з Венесуелою

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29 серпня 2026 07:37
Трамп заявив про масштабну нафтову угоду США та Венесуели
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про укладання угоди з Венесуелою стосовно "найбільшої нафтової угоди в історії світу". Вашингтон без витрат для платників податків отримав контрольний пакет акцій над 65 мільярдами барелів.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Угода між США та Венесуелою

Переговори з боку американської адміністрації велися за участю держсекретаря Марко Рубіо та очільника Пентагону Піта Гегсета. З боку Венесуели виступила тимчасова президентка країни Делсі Родрігес разом із представниками приватного бізнесу. Результатом домовленостей стало отримання США контрольного пакета акцій над понад 65 млрд барелів підтверджених запасів нафти у Венесуелі без витрат для американських платників податків.

"Ця історична угода більш ніж удвічі збільшує американські запаси нафти, значно розширює наші поставки нафти та суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців на довгі роки, водночас допомагаючи Венесуелі й надалі рухатися курсом до грандіозного успіху та великого процвітання", — зазначив Трамп.

За його словами, угода значно зміцнить відносини між Венесуелою та Штатами

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Трамп звинуватив нафтові компанії ExxonMobil і Chevron у надмірних прибутках на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною з Іраном та перебоями в роботі Ормузької протоки. Він закликав компанії зменшити вартість пального.

Раніше Трамп різко висловився щодо Канади на тлі загострення торговельних відносин. Американський лідер заявив, що Оттава прагне користуватися перевагами економічного партнерства зі США, не виконуючи своїх зобов’язань. 

США Дональд Трамп нафта договір Венесуела
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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